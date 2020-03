L’AQUILA – “Questa mattina la Protezione Civile regionale ha consegnato alla farmacia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila ulteriori mascherine di protezione individuale di tipo FFP2 e FFP3, e altri dispositivi di protezione individuale”.

Lo rende noto l’assessore regionale Guido Liris.

“I dispositivi dovranno mettere in condizione di lavorare in sicurezza gli operatori sanitari di tutta la Asl provinciale, in primis i più esposti”, aggiunge.

“Il mio plauso ai medici, agli infermieri e a tutta la rete ospedaliera e territoriale costantemente impegnata in prima linea”, conclude Liris.