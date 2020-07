L’AQUILA – Per un mese e mezzo, sostanzialmente per quasi tutta l’estate, gli schermi pubblicitari della stazione di Roma Tiburtina, di altre stazioni ferroviarie della capitale, di quelle di Fiumicino aeroporto e Ciampino, di Firenze, e i circuiti tv delle aree di servizio autostradali nei pressi di Firenze e Bologna trasmetteranno un video sull’Aquila per 132 volte al giorno.

Il video, iniziativa dell’assessorato alla Promozione dell’immagine della città, è stato realizzato dalla società Media One di Roma, concessionaria degli impianti pubblicitari di stazioni ferroviarie e aree di servizio dove lo spot sarà proiettato ed è stato presentato stamani all’Auditorium del Parco dal sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi e dall’assessore al Turismo, Fabrizio Aquilio. Sono intervenuti il presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, che ha offerto un importante contribuito al progetto, e Marco Ruggeri della Media One.

Della durata di 60 secondi, il video – il cui slogan è “vola in alto, vieni all’Aquila” – mostra gli scorci più significativi della città (piazza Duomo, la fontana delle 99 Cannelle, il Castello cinquecentesco, Collemaggio, i cortili storici dei palazzi del centro) e gli aspetti più suggestivi del Gran Sasso e del territorio come se fossero visti da un uccello in volo, tramite l’utilizzo di droni acrobatici.

“Dobbiamo scrollarci di dosso l’immagine di una città in perenne affanno per gli effetti del terremoto, poi aggravati dal covid – ha affermato il sindaco Pierluigi Biondi – in questi anni la ricostruzione è andata avanti e L’Aquila offre tantissimo in materia di storia, arte e cultura. Questo video ci permette di mostrare l’immagine più limpida del nostro territorio. Un territorio che ha degli aspetti unici che vanno valorizzati attraverso un’operazione come quella dell’assessore Aquilio, in modo tale che il ritorno turistico porti degli effetti benefici, anche sotto il profilo dell’economia”.

“Il progetto – ha aggiunto l’assessore Aquilio – ha l’ambizione di promuovere l’immagine dell’Aquila laddove milioni di persone transitano e stazionano. Abbiamo scelto di puntare, in questa fase, sul turismo di prossimità, proiettando questo video nell’area di Roma e delle maggiori città del centro Italia, prima di poter estendere ulteriormente il raggio di azione di questa iniziativa. Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Carispaq, a tutte le istituzioni e a tutte le associazioni che hanno offerto un contributo prezioso perché questa iniziativa vedesse la luce”.

Il video è pubblicato, tra l’altro, nella pagina iniziale del portale del turismo del Comune dell’Aquila, www.quilaquila.it, e a questo indirizzo della pagina di Facebook dell’assessorato al turismo https://www.facebook.com/quilaquila.it/videos/2726089537611024/.