ROMA – “Prima di inoltrare in rete materiale di cui non si conosce esattamente la fonte e la fondatezza verificatelo: spesso dietro ci sono persone che cercano di speculare: nella migliore delle ipotesi per qualche click o voto e nella peggiore anche per disegni di destabilizzazione del nostro paese. Queste menti criminali vanno fermate perché si può essere inconsapevoli veicoli di messaggi che rischiano di angosciare e destabilizzare il Paese”.

Lo ha detto il vicesegretario del Pd Andrea Orlando intervistato da Sky Tg24.