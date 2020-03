L’AQUILA – Un fiore in omaggio a chiunque passi anche solo per caso.

È l’iniziativa del negozio “M’ama non m’ama” di via XX Settembre, all’Aquila, che ha lasciato davanti la porta tutti i fiori che aveva al momento della chiusura forzata, imposta dalle misure restrittive per l’emergenza Coronavirus, invitando a prenderne uno e portarlo a casa.

L’iniziativa è stata condita da una serie di biglietti che esortano ad andare avanti, perché “#Andratuttobene” e “#Saratuttoroseefiori” – questi gli hashtag utilizzati – invitando a “portare a casa un po’ di gioia”, cioè un fiore.