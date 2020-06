PRATOLA PELIGNA – Un segno di ripartenza in questo difficile momento, contraddistinto dal virus Covid-19, arriva anche da una delle manifestazioni più seguite nel territorio peligno e nella regione Abruzzo. Il Premio Nazionale Pratola giunge alla sua X edizione.

Quest’anno l’evento si svolgerà con una formula diversa e posti per gli spettatori limitati e assegnati, per garantire necessariamente le vigenti norme anti Covid-19. A ospitare la manifestazione sarà lo spazio a bordo piscina dell’Hotel Santacroce Meeting di Sulmona, sabato 27 giugno a partire dalle ore 17,00.

Il parterre degli ospiti che animerà l’evento conferma la qualità e importanza del premio, organizzato da Ennio e Pierpaolo Bellucci e dall’Associazione Futile Utile.

L’intento è quello di portare all’attenzione generale l’impegno e la competenza di significative personalità del mondo dell’arte, del giornalismo, dell’economia, della musica, dello spettacolo, dello sport, della letteratura e della cultura.

La manifestazione è articolata in diverse sezioni. Da un lato si intende premiare le eccellenze “locali”, del territorio abruzzese e peligno, dall’altro, con la Sezione Premi Speciali, viene attribuito un riconoscimento a personaggi che nel panorama nazionale si sono distinti nella loro carriera e rappresentano un punto di riferimento nel proprio ambito lavorativo.

A Maria Teresa Letta, vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana, andrà il riconoscimento per la sezione pace e solidarietà. Agli aquilani Alessandro De Angelis, vicedirettore di HuffPost e autore Tv e Lina Palmerini, giornalista parlamentare e quirinalista del Sole 24 Ore, verrà attribuito il premio per la sezione giornalismo.

Myrta Merlino, giornalista televisiva e volto de La7, riceverà il riconoscimento per la sezione giornalismo televisivo.

Il sovrintendente sanitario nazionale Inail, Patrizio Rossi, verrà premiato per la sezione lavoro.

Al pratolano Andrea Sedici, tra più originali stilisti emergenti italiani, andrà il riconoscimento per la sezione moda e lavoro.

Lucilla e Mario Pelino dell’azienda Pelino, famosa in tutto il mondo per la produzione di confetti, riceveranno il premio per la sezione lavoro. A Nunzio Di Placido, affermato artista sulmonese, verrà assegnato il riconoscimento per la sezione arte.

A Nino Paolilli andrà il premio per la sezione lavoro e rapporti istituzionali.

A Goffredo Palmerini, per la sua attività di scrittore e studioso di emigrazione, verrà conferito il riconoscimento per la sezione letteratura.

L’Associazione Futile Utile organizzatrice dell’evento, guidata da Ennio e Pierpaolo Bellucci, come ogni anno, continua nel lavoro di valorizzazione delle eccellenze, con l’obiettivo di travalicare i confini territoriali e portare l’Abruzzo, attraverso il giovane ma già prestigioso Premio Nazionale Pratola, al centro dell’attenzione dei media in termini positivi e propositivi.

I premiati delle sezioni speciali – 2012 / 2019:

I Edizione 2012:

Oliviero Beha, giornalista e conduttore televisivo

Gabriele Gravina, presidente Lega Pro Calcio, dirigente sportivo

Santino Spinelli in arte “Alexian”, docente universitario, musicista

II Edizione 2013:

Riccardo Cucchi, giornalista Rai

Gabriele Cirilli, attore Tv e cinema

Franz Di Cioccio, musicista PFM, attore

William Raffaeli, Presidente Fondazione Isal

III Edizione 2014:

Gianni Letta, politico

Sergio Zavoli, giornalista

Giovanni Legnini, vice presidente del C.S.M

Mauro Cianti, Ceo Don The Fuller Jeans

Maximo Ibarra, Ceo Wind Telecomunicazioni

Roberto Marinucci, Ceo Fater spa

Giuseppe Guastella, inviato del Corriere della Sera

Luigi Gino Carrozza, campione italiano di atletica leggera

IV Edizione 2015:

Cesare Ranieri, direttore risorse umane Gruppo ILVA

Gian Antonio Stella, saggista, scrittore, giornalista

Carlo Paris, direttore Rai Sport

Luigi Di Biagio, Ct Nazionale Italiana Under 21

Paolo Assogna, inviato Sky sport

S.E. Mons. Angelo Spina, vescovo Sulmona-Valva

V Edizione 2016:

Arrigo Sacchi, opinionista sportivo e storico CT della Nazionale di calcio

Dacia Maraini, scrittrice e critica letteraria

Angelo Figorilli, inviato del Tg2

Stefano Pallotta, presidente Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo

Mauro Tedeschini, direttore “Il Centro” (Gruppo ed. Repubblica/ Espresso)

VI Edizione 2017:

Lino Guanciale, attore

Luciano Fontana, direttore Corriere della Sera

Davide Cassani, CT Nazionale Italiana di Ciclismo

Valter Santilli, fisiatra del Papa

Salvatore Cieri, Direttore Generale Finanza Italdesign Giugiaro

S.E. Monsignor Giuseppe Molinari, Arcivescovo Emerito dell’Aquila

Maurizio Gentile, Direttore Rete Ferroviaria Italiana

VII Edizione 2018:

Ferruccio De Bortoli, Giornalista

Edoardo Siravo, attore

Mauro Vegni, Direttore Giro d’Italia

Maurizio Formichetti, manager sportivo

Dante Marianacci, poeta/scrittore

VIII Edizione 2019:

Marcello Sorgi, giornalista

Radio Radicale

Gaetano Liberti, neurochirurgo

Giulia Di Quilio, attrice

IX Edizione 2019 (Speciale):

Francesco Barone, docente universitario