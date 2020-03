PESCARA – L’organizzazione del Premio “Federico Caffè”, in sintonia con le misure precauzionali Coronavirus Covid-19 adottate dal governo italiano per le attività scolastiche, ha deciso di posticipare la scadenza della consegna dei materiali inizialmente prevista per il 20 marzo al 15 maggio.

Le modalità restano le stesse, ovvero i lavori devono essere prodotti in max 15 pagine e minimo 10, in formato A4, con almeno 30 righe, con i dati dell’autore – nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail e dovranno essere inviati in formato Pdf, all’indirizzo e-mail, ulefedericocaffe@gmail.com.

È prevista la realizzazione di una apposita Antologia, che costituirà il catalogo del Premio, con le graduatorie e la riproduzione di tutte le opere premiate.

Sono previsti 5 premi da 500 euro cadauno.

La commissione giudicatrice del Premio è presieduta dal prof. Mario Tiberi ed è composta dai proff. Pierluigi Ciocca e Giuseppe Mauro, dalla prof.ssa Giovanna Leone (nipote prof. Caffè), dai dott. Giuseppe Amari e Silvestro Profico, dai proff. Fernando De Lellis e Lucio Scenna, Oscar Buonamano (vice presidente Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo), da Giacomo D’Angelo della Università “Federico Caffè” e da Paolo Castellucci dello Spi-Cgil.

La cerimonia di premiazione, inizialmente prevista per il 15 aprile, si terrà all’inizio del nuovo anno scolastico presso l’aula magna del Liceo Artistico Coreutico Musicale Misticoni-Bellisario di Pescara.