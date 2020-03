L’AQUILA – “Un cittadino con precedenti, fermato ieri dalla polizia municipale, ha dichiarato falsamente di essere in quarantena, quindi potete capire la preoccupazione degli agenti che naturalmente sono stati rimandati subito a casa. Dopo i dovuti accertamenti non è risultato essere interessato da isolamento fiduciario”.

Lo ha svelato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, durante la consueta conferenza stampa virtuale sull’emergenza coronavirus, fornendo i dati sui controlli che continuano a tappeto per verificare che non vengano trasgredite le restrizioni in atto. (m.sig.)