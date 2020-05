PRATOLA PELIGNA- Inizieranno lunedì prossimo, 25 maggio, i lavori che prevedono la realizzazione di una rotonda sperimentale per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale sulla strada regionale 5 Dir “Tiburtina Valeria”, in prossimità dell’incrocio con Via Rocco Di Pillo, nel Comune di Pratola Peligna (Aq). La struttura, in attesa della realizzazione della rotatoria definitiva che dovrà disciplinare definitivamente l’intersezione, prevederà anche il passaggio per l’attraversamento dei pedoni, dando atto che la rotatoria sperimentale provvisoria potrà essere realizzata con attrezzature e segnaletica amovibili e in parte riutilizzabili. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Olimpia Segnaletica Srl.

Soddisfatto il delegato alla viabilità, Luca Rocci, che, dichiara, “finalmente i cittadini del Comune di Pratola Peligna e gli utenti che percorrono questa fondamentale arteria, potranno disporre di una struttura attesa da tempo, che regolerà il traffico in sicurezza e tranquillità”

Il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, “ringrazia il settore della viabilità, il delegato Luca Rocci per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi e Gianluca Alfonsi, che nel precedente mandato, si era interessato alla problematica. La Provincia riapre i cantieri e vuole partecipare attivamente alla ripresa economica, condividendo obiettivi comuni per combattere lo spopolamento delle aree interne”.