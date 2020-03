L’AQUILA – Due donne di Collarmele dimesse dal Covid hospital dell’Aquila e trasferite ieri sera all’hotel Cristallo di Fonte Cerreto, struttura ricettiva di proprietà del Comune capoluogo che l’ente ha destinato all’emergenza, sarebbero state lasciate senza alcuna assistenza, neppure la colazione, fino alle 13,30 di oggi quando è stato servito il pranzo.

A denunciarlo è il sindaco di Collarmele Antonio Mostacci, che a Marsicalive parla di trattamento “senza un minimo di umanità, di rispetto, di cuore. Ho scritto al prefetto e sporto immediatamente denuncia alla Procura della Repubblica di Avezzano”.

L’edificio non sarebbe peraltro riscaldato, tranne l’ultimo piano nel quale sono state sistemate le due pazienti, già risultate positive al Covid19, destinate all’isolamento domiciliare una volta dimesse dall’ospedale San Salvatore ma impossibilitate a tornare nella propria abitazione per i motivi più diversi (come, ad esempio, la presenza di familiari immunodepressi o anziani e a rischio contagio).

“Le hanno lasciate sole, senza un minimo di cura a partire dalle 21,30/22,00. Stamane neanche la colazione hanno passato. Totalmente abbandonate a loro stesse. Il pranzo, pensate voi, è arrivato alle 13,40. Prima di quel momento non si è visto nessuno”, ha detto Mostacci.

“Già nella serata di ieri hanno dovuto fare richieste di coperte perché era freddissimo. Immaginate quale possono essere le complicanze psicologiche dopo due settimane di ricovero in questo stato e in questa situazione drammatica. Nessuno si è degnato di assisterle. Sotto la struttura c’era il personale della protezione civile che non è intervenuto. Non c’erano medici o personale sanitario ad aiutarle. Dalle 21 alle 14 se senza un minimo di contatto. Provo rabbia e vergogna. L’unica buona notizia, la più importante, è che le due donne, che poi sono stati i primi casi che da noi si sono registrati, da un punto di vista clinico stanno meglio”.

L’hotel Cristallo, di proprietà del Centro turistico del Gran Sasso – società del Comune dell’Aquila – è stato messo a disposizione della Struttura di missione istituita presso il dipartimento di Protezione civile della Regione Abruzzo per il Superamento delle emergenze.

Nella disposizione del sindaco Pierluigi Biondi, si precisa, tra le altre cose, che è proprio quest’ultima a doversi fare carico di “servizi di ristorazione, pulizia e sanificazione e ogni altro servizio connesso al funzionamento della struttura, nonché alla gestione dei pazienti in isolamento, ivi compreso il corretto smaltimento dei rifiuti”. (m.sig.)

PEZZOPANE (PD) PRESENTA INTERROGAZIONE

“Quanto sta avvenendo in questi giorni in Abruzzo è gravissimo. La Regione ha lasciato completamente soli i piccoli comuni del territorio. La Asl non è in grado di dare indicazioni chiare e univoche, anzi sembra brancolare nel buio e senza una filiera di comando. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, tira fuori dal cilindro soluzioni spregiudicate e prive di sostegno logistico per i positivi al Coronavirus come l’Hotel Cristallo, un albergo a Campo Imperatore dove i malati sono lasciati al freddo e senza acqua e cibo. Oltre all’emergenza Covid19 c’è dunque l’emergenza incompetenza che può diventare un vero e proprio dramma. Ho già chiamato il prefetto per sollecitare un contatto immediato con il sindaco di Collarmele, Antonio Mostacci, a cui mi sento particolarmente vicina. Il trattamento riservato ai malati abruzzesi abbandonati a Campo Imperatore è vergognoso e intollerabile. Per fare chiarezza, trovare una rapida ed efficace soluzione e individuare le responsabilità, ho deciso di presentare una interrogazione parlamentare. Ci troviamo di fronte a uno scandalo nazionale”.

Lo dice in una nota la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane.