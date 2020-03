L’AQUILA – Hashtag “Poltronavirus” impresso su t-shirt nere. Così i consiglieri regionali del Movimento cinque stelle si sono presentati in aula, stamattina in Consiglio regionale all’Aquila, per contestare l’impasse amministrativo nel quale si trova la Regione, con la maggioranza di centrodestra alle prese con liti interne legate alle nomine.

L’assemblea è convocata, tra le altre cose, per designare l’ex assessore regionale di Forza Italia Paolo Gatti alla sezione di Controllo della Corte dei Conti, oggetto di un feroce scontro tra gli azzurri e Fratelli d’Italia da un lato, e Lega, azionista di maggioranza della giunta guidata dal meloniano Marco Marsilio, dall’altra.

In una nota, breve ma dai toni fermi, la Lega – riunita ieri a Pescara – si è infatti messa di traverso all’accordo che oltre alla nomina di Gatti prevedeva la modifica alla legge elettorale per consentire la surroga del sottosegretario regionale Umberto D’Annuntiis, in modo da consentire il subentro in aula di Gabriele Astolfi, primo dei non eletti degli azzurri.

“La Lega non è disponibile a votare le nomine e la surroga previste all’ordine del giorno del Consiglio regionale perché non le condivide”, ha detto senza mezzi termini Luigi D’Eramo, deputato e coordinatore regionale del Carroccio.

L’ironia dei grillini è dovuta al fatto che D’Eramo ha motivato la posizione della Lega affermando che “in questa fase tutti gli sforzi” di consiglieri e assessori leghisti sono “per la gestione della delicata emergenza coronavirus” . (m.sig.)