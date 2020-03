L’AQUILA – Il polo di Innovazione chimico-farmaceutico “Capitank” rinnova i suoi organi direttivi.

Il presidente Edoardo Alesse, attuale rettore dell’Università dell’Aquila, lascia la carica dopo tre anni di proficuo lavoro e anche il Consiglio di amministrazione inserisce nuovi membri.

Il nuovo presidente è Eugenio Starita, manager dell’azienda Alfasigma. Del Cda fanno parte anche Pierluigi Beomonte Zobel, professore dell’Università dell’Aquila e titolare di uno Spin Off, il quale avrà il ruolo di vice presidente; Anna Maria Cimini, professoressa dell’Università dell’Aquila; Francesco Alfieri, amministratore di Taiprora; Mimmo Carducci, direttore di Assut Europe; Domenico Ciambrone, amministratore di Nrg Sys, e Fernando De Benedetto professore universitario e direttore della Startup Life Meter.

In questi anni Capitank ha svolto un notevole lavoro sul territorio e ha raggiunto risultati molto soddisfacenti: ha contribuito a vincere, con progetti presentati insieme ai propri associati, bandi nazionali e regionali per Investimenti, Ricerca e Sviluppo che hanno attivato oltre 120 milioni di euro.

Tra gli altri sono stati vinti e gestiti progetti di ricerca particolarmente significativi, tra questi: quello su “marcatori tumorali a ultrasuoni”;il progetto di ‘nutraceutica’ basato su ricerche per il ‘mangiare sano’; una ricerca sullo “sviluppo di un test di screening su saliva per il cancro del cavo orale”; il progetto per il “sistema di telemedicina per l’inclusione dei pazienti cronici” e uno per la ricerca e la brevettazione di una sorta di “holter del respiro”. A questi va aggiunto un progetto europeo del programma “Interreg” che ha lo scopo, insieme a partner di cinque nazioni diverse, di individuare strategie innovative per l’internazionalizzazione delle Pmi.

“La recente elezione a rettore dell’Università dell’Aquila – spiega il professor Alesse -comporta un notevole aumento dei miei impegni e, seppure in assenza di una formale incompatibilità tra i due incarichi, ritengo inopportuno continuare a ricoprire il ruolo di Presidente del Polo di Innovazione Capitank”.

Eugenio Starita, manager dell’azienda Alfasigma,tra i soci fondatori di Capitank, Vicepresidente uscente, si è detto molto onorato dell’incarico ricevuto che svolgerà con entusiasmo e impegno per contribuire allo sviluppo di una regione che ha notevoli potenzialità.