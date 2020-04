L’AQUILA – Il dirigente superiore della Polizia di Stato Paolo Fassari è il nuovo dirigente del compartimento Polizia stradale per l’Abruzzo e il Molise.

Laureato in giurisprudenza, originario di Catania, 59 anni, entrato in Polizia nel 1985, proviene da Padova ove ha ricoperto l’incarico di questore per oltre due anni.

È stato in precedenza dirigente la sezione Polizia stradale di Reggio Calabria e Napoli, nonché dirigente del compartimento Polizia stradale Puglia e Piemonte-Valle d’Aosta.