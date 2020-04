L’AQUILA – La Polisportiva L’Aquila Rugby aumenta il suo impegno a sostegno della sua Città con una nuova iniziativa per il sociale.

Dopo aver creato un fondo di solidarietà, in collaborazione con il Museo del Rugby “Vecchio Cuore Neroverde”, ha deciso di intervenire a sostegno sia della comunità, sia dell’imprenditoria locale: ha acquistato, infatti, una prima fornitura di 100 mascherine in tessuto, prodotte dalla ditta Pierluca Bellicoso, che si occupa di camicie su misura, per distribuirle gratuitamente a chi ne avesse necessità e non riesce o non può acquistarle.

Le mascherine sono in doppio strato di tessuto, con trattamento antibatterico e idrorepellente, realizzate secondo gli art.15 e 16 del dpcm n.18 del 17/03/2020. Sono lavabili e riutilizzabili. Non sono un presidio sanitario e sono state consegnatealle seguenti attività commerciali che provvederanno a distribuirle a chi ne farà richiesta: Maccarrone Libri, nel punto vendita di via Savinisnc, presso il piazzale Trony e in quello sulla strada statale 80, presso Centro Commerciale Agorà; edicola-cartolibreria “Il punto di Ragione”, situato sula strada statale, 17 km 24+800, a Sassa Scalo.

Si potranno avere due mascherine per famiglia, lasciando semplicemente il proprio nome e cognome e firma. Per chi volesse, è possibile anche donare un contributo liberale alla polisportiva, con rilascio di regolare ricevuta, che verrà utilizzato dalla stessa per l’acquisto di altre mascherine o per altre iniziative di solidarietà.