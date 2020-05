L’AQUILA – “La scuola paritaria per questo governo è invisibile, noi siamo gli invisibili per questo governo”.

Lo dice suor Daniela Di Bacco, dirigente scolastica dell’Istituto Dottrina Cristiana dell’Aquila, che in un video messaggio condiviso sui social lancia un affondo contro le scelte dell’esecutivo dopo aver aderito all’iniziativa nazionale delle scuole paritarie d’Italia che hanno indetto uno sciopero per il 19 e 20 maggio lanciando anche l’allarme stipendi per i propri dipendenti.

“Siamo stati bombardati dalle notizie più disparate, ma mai abbiamo sentito parlare del futuro della scuola paritaria, per questo tutte le scuole paritarie d’Italia lanciano oggi il loro grido d’allarme”, dice.

“Un grido che nasce dal disagio civico ed economico di tante famiglie e dalla sordità del governo che continua a trattare la scuola pubblica paritaria ideologicamente, come un oggetto estraneo alla convivenza civile e culturale di questo paese, elargendo briciole – accusa suor Daniela – trattandoci meno delle biciclette e dei monopattini per i quali stanzia 100 milioni di euro per il 2020 e il bonus sarà pari al 60 per cento della spesa sostenuta”.

“Se guardiamo il numero delle scuole cattoliche e gli alunni che ancora le frequentano possiamo dire che non dobbiamo mollare”, aggiunge la religiosa che guida una scuola con circa 200 iscritti.

“Le scuole paritarie non vogliono soldi per sé, ma esigono che siano aiutate le famiglie – fa osservare – sia salvata la scuola pubblica tutta, i docenti delle paritarie non siano dei sottocolleghi di quelli che insegnano alle pubbliche statali”.