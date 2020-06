L’AQUILA – Abbiamo riaperto la piscina comunale dell’Aquila in piena sicurezza, dice a Laquilablog il presidente della Rari Nantes Gianni Benevieri, la società che gestisce la struttura dal 2009. Le persone possono e devono tornare in tranquillità. Abbiamo svuotato e sanificato le 2 vasche dell’impianto sportivo, come pure le tubazioni (aria condizionata e ricircolo),le docce e gli spogliatoi, predisponendo le distanze. Ogni corsia potrà contenere 7 persone per la vasca grande, e 5 per la piccola. Si entra dopo aver passato il termoscanner e con la mascherina, dice Benevieri. Lo storico solarium, è stato delimitato con spazi di 7mq per piazzola, inoltre, sono previste 4 postazioni per le famiglie. Per il momento, conclude, non si dovrà prenotare.La ripresa, ci farà valutare gli eventuali aggiustamenti.