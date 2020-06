L’AQUILA – Al termine di ventiquattro lunghe ore, iniziate con l’ipotesi dello strappo con il Partito democratico e conclusesi con il rientro nei ranghi, il consigliere regionale del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci annuncia la nascita di un’associazione politica complementare ai dem e tende la mano ad Americo Di Benedetto, avversario che lo sconfisse alle primarie per il candidato sindaco del 2017 e che da ormai due anni ha sbattuto la porta al Pd: “Mi auguro che ci possiamo ritrovare insieme, siamo stati entrambi vittima di errori monumentali commessi dal Partito democratico”.

“La storia ha reso giustizia”, dice Pietrucci a L’Aquila Blog dopo aver ritirato la richiesta di iscrizione al gruppo Misto e prima di incontrare il capogruppo Silvio Paolucci e l’ex vice presidente della Regione Giovanni Lolli, suo mentore, “perché entrambi siamo stati eletti al Consiglio regionale”.

“Se questo strappo riavvicina le nostre strade? Lo spero”, dice Pietrucci, “dobbiamo necessariamente farlo perché ce lo chiedono le persone, ho ricevuto tante chiamate di persone che mi hanno detto ‘riparlate con Americo, siete voi il futuro!’, quindi mi auguro che si possa ritrovare il modo per costruire un futuro roseo e gioioso per la nostra terra”.

Ma non è una battaglia generazionale, avverte, perché “non voglio rottamare nessuno, però è importante un cambio di fase, che parta da me e da Americo perché abbiamo gli strumenti e siamo complementari”.

“Io rappresento un po’ più il cuore, lui più la testa e la ragione – rileva Pietrucci – perciò secondo me insieme possiamo costruire una bella pagina”.

All’orizzonte, naturalmente, le elezioni comunali dell’Aquila del 2022: “L’idea è prospettata a costruire un’alternativa di governo al Comune dell’Aquila e alla Regione Abruzzo – dice – , voglio che abbia una dimensione regionale, sto lavorando affinché anche altri esponenti possano raccogliere questo input e replicarlo nelle altre province. L’inconsistenza di questa giunta regionale è sotto gli occhi di tutti, stanno facendo rimpiangere D’Alfonso e per dirlo io!”.

“Accanto a noi”, aggiunge, “abbiamo dei ragazzi che si stanno impegnando, penso a Stefano Palumbo, Stefano Albano, Emanuela Di Giovambattista, tantissimi, anche quelli che non hanno un ruolo elettivo come Gianni Padovani, Fabio Pelini, Enrico Verini, che sono usciti da precedenti esperienze e possono rimettersi in discussione”.

“Il loro contributo è necessario e penso che quello dell’associazione sia il modo migliore per valorizzare al meglio queste energie, ma ci sono tanti trentenni che vorrebbero fare qualcosa ma non sanno da dove cominciare”.

“Non è una iniziativa contro il Pd ma per cercare di allargare” precisa Pietrucci, “perché il Pd non ce la può fare da solo. Alcuni l’hanno interpretata come una cosa contro il partito ma io voglio fare una cosa che vada oltre, il partito è chiaramente un peso e non riesce ad esercitare fattori di attrazione”.

Rientrato in Consiglio regionale nel febbraio scorso dopo le dimissioni di Giovanni Legnini, nominato commissario alla ricostruzione del centro Italia, Pietrucci dice di aver ritirato la richiesta di iscrizione al gruppo Misto “dopo aver ricevuto centinaia di messaggi e telefonate da parte di compagni e persone che mi chiedevano di ripensarci, mi hanno detto ‘siamo con te ed è giusto che tu faccia un’associazione che vada oltre gli schemi di partito’, ed è giusto altrimenti ci sono sempre logiche personali. Mi hanno chiamato i Giovani Democratici e tanti singoli ragazzi che non sono organici al Pd ma mi hanno esortato a rimanere. Molti sindaci, amministratori, mi hanno detto di sapere le energie che riesco a liberare. Il dubbio è sempre sinonimo di intelligenza e io lo coltivo con pervicacia, ho deciso di tornare sui miei passi sapendo che comunque farò un’associazione, già mi hanno dato l’adesione in tanti”.

“Molti non si avvicinano ai partiti perché è un impegno gravoso, piuttosto scappano, l’associazionismo ti consente di avere un luogo in cui fare mostre, eventi, dibattiti, convegni, far partecipare le persone. Oggi è difficile far partecipare le persone, l’associazione aggrega più facilmente”, insiste.

“Ci sono mondi senza casa, come quello degli ex socialisti o dell’associazionismo cattolico, che difficilmente riesci a portare all’interno di un partito – rileva – . Ho un elettorato complesso dove ci sono persone che vanno dall’estrema sinistra fino a persone che hanno riconosciuto in me passione, genuinità e attaccamento al territorio e, anche se magari voterebbero un partito nazionale diverso dal mio, anche a destra, ma a livello territoriale preferiscono uno come me che ha la mia passione e il mio cuore”.

Come si chiamerà l’associazione? “Ci sono diversi nomi, sarà bellissima e stiamo cercando sede in centro”, conclude Pietrucci.