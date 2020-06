L’AQUILA – “Il piano Colao propone misure che Forza Italia e l’interno centro destra invocano invano ormai da mesi: come quella del rinvio del pagamento delle tasse sui redditi e l’abrogazione del codice degli appalti, indispensabile per far ripartire il nostro Paese. Sebbene sarebbe auspicabile un ampio e leale confronto in Parlamento delle misure da prendere, in queste ore è veramente avvilente assistere al fuoco amico con il quale la stessa maggioranza sta affondando quelle proposte condivisibili e di buon senso contenute nel Piano Colao”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Nazario Pagano, promotore proprio in questi giorni di una proposta di legge per l’abrogazione del Codice degli appalti.