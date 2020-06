Infratel Italia ha messo online la nuova piattaforma del Piano Strategico Banda Ultralarga, completamente rivista e aggiornata all’identità online del Ministero dello Sviluppo economico.

La principale novità è la mappa interattiva che permetterà ai cittadini di visualizzare ed esplorare i dati riguardanti lo stato di avanzamento dei cantieri comune per comune. Le funzionalità geografiche e di ricerca sono direttamente collegate in modo da rendere i dati facilmente navigabili a diversi livelli di aggregazione. I diversi aggregati geografici (Italia, singola regione e Comune di riferimento) mettono a disposizione una serie di opzioni affinché l’utente possa visualizzare il dato per stato cantiere o per anno.

Anche le basi dati che alimentano la piattaforma sono rinnovate, attraverso nuove fonti e regole di aggregazioni, mentre il server viene aggiornato quotidianamente in modo da offrire una fotografia aggiornata agli utenti e alle amministrazioni locali.

La piattaforma sarà ulteriormente migliorata nelle prossime settimane, raccogliendo i consigli che i cittadini hanno trasmesso ad Infratel Italia, attraverso il lancio di un chatbot dedicato e l’offerta di dati di dettaglio in collaborazione con la concessionaria Open Fiber.

