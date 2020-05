Un nuovo tentativo di phishing sta girando sulle mail degli italiani. Questa volta la truffa riguarda l’Inps e ha come finalità quella di sottrarre dati finanziari agli utenti, destinatari delle false email, apparentemente inviate dall’Inps per ottenere un rimborso o il pagamento del bonus da 600 euro.

La PoliziaPostale ha riscontrato tentativo di truffa online tramite falsa mail @INPS_it. Nel testo si viene invitati a fornire dati personali per avere pagamento bonus 600euro in modo rapido. Tutto ovviamente falso e privo di fondamento ufficiale. L’Inp avvisa gli utenti che non sta inviando alcuna comunicazione utile a velocizzare questo parametro e quindi di ignorare la email. La Polizia postale invita a verificare sempre con la massima attenzione l’autenticità di tutti gli spazi web, prima di inserire qualsiasi dato personale e riservato; non utilizzate i link contenuti nelle email e controllate sul sito ufficiale l’attendibilità delle informazioni. In caso di sospetti fate una segnalazione alla Polizia postale.

“Non cliccate sul link e cestinate la mail” è l’avvertimento della Polizia postale.