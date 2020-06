SULMONA – “Ieri si è tenuto, nel Comune di Sulmona, un importante e partecipato incontro sul tema del potenziamento della linea Pescara-Roma. Alla presenza di numerosi sindaci della Valle Peligna e della Marsica, del sindaco di Vicovaro (Roma), dell’assessore del Comune di Pescara Luigi Albore Mascia, con la partecipazione del commissario del Comune di Avezzano Passerotti e della Provincia dell’Aquila abbiamo sottolineato il ruolo strategico che il potenziamento della linea Pescara-Roma riveste per entrambe le Regioni”.

Così in una nota Marianna Scoccia, consigliera regionale e sindaco di Prezza (L’Aquila).

“Rinnovare un’infrastruttura dei primi del ‘900 e ridurre i tempi di percorrenza verso la costa e verso la Capitale sarà un vero e proprio volano per le aree interne che, come da tempo sperato, verranno finalmente collegate in maniera ottimale”.

“Nell’incontro si è rafforzata, se ancora ce ne fosse bisogno, con la firma di un documento ampiamente condiviso, l’unità di intenti dei Comuni abruzzesi e laziali e di tutti gli attori coinvolti nel sostenere questo importante investimento sulla rete ferroviaria”, aggiunge.

“Abbiamo, infine, ritenuto indispensabile richiedere un incontro al ministro De Micheli così da manifestare il totale interesse affinché quest’opera venga realizzata, e venga realizzata in fretta. L’Abruzzo sarà finalmente in rete con il centro Italia”, conclude la Scoccia.