L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato l’allarme che sempre più medicinali falsi, legati al coronavirus, sono in vendita nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa, con contraffattori che sfruttano le crescenti lacune del mercato.

E il mese scorso gli agenti di polizia dalla Malesia al Mozambico hanno sequestrato decine di migliaia di maschere contraffatte e medicinali falsi, molti dei quali affermavano di essere in grado di curare il coronavirus.

L’Oms ha affermato che l’assunzione di questi farmaci potrebbe avere “gravi effetti collaterali”. Un esperto ha anche avvertito di “una pandemia parallela, di prodotti scadenti e falsificati”.

In tutto il mondo le persone stanno accumulando medicine di base. Ma con i due maggiori produttori mondiali di forniture mediche – Cina e India – bloccati, la domanda supera ora l’offerta e la circolazione di pericolosi farmaci contraffatti sta aumentando.