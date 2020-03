Un’estate a tutto pois. Da New York a Milano, le collezioni femminili per la primavera/estate 2020 sembrano essersi ispirate ai look delle protagoniste di Carosello. Il black and white ricorda gli abiti bicolore veicolati dagli schermi televisivi pre-Technicolor. Tra i pattern spopolano i pois e le righe. In versione maxi o poco più grandi di un puntino, i cerchi decorano tailleur immacolati o long dress di ispirazione iberica. La palette cromatica dà il benvenuto al verde lime, una tonalità perfetta per non passare inosservate durante i party a bordo piscina. Le più romantiche potranno fare affidamento sulle nuance pastello che ricordano l’eleganza naturale delle grandi dive, da Grace Kelly a Audrey Hepburn.

Tanto di cappello

È possibile che Marc Jacobs si sia ispirato al celebre spot di un cioccolatino italiano? Probabilmente no, ma il suo look total yellow con cappello a tesa larga è stato tra i più condivisi sui social network. Dopo New York anche Milano ha visto susseguirsi sulle passerelle gli ampi copricapi dall’allure retrò.

