L’AQUILA – Ci si interroga in questi giorni sulle modalità della ripartenza economica e produttiva, ma anche il mondo dei più piccoli, sta risentendo pesantemente delle disposizioni imposte per fronteggiare l’emergenza, con conseguenze negative.

“La fase 2 – dice ai nostri microfoni la pediatra aquilana Marisa D’Andrea,- è piena di insidie per i bambini. La gran parte delle attività ludico ricreative, indispensabili per lo sviluppo fisico dei minori, non potranno svolgersi più come prima e il ruolo dei genitori che finora hanno gestito la situazione in maniera eccezionale, sarà determinante. Mascherine dai due anni in su -dice la D’Andrea, -e ricordarsi sempre che i bambini si infettano al pari degli adulti, spesso non hanno sintomi, e quindi sfuggono al controllo diventando serbatoio di contagio”.

La preoccupazione più grande? “L’autunno, che è tutta una incognita. Dobbiamo prepararci in maniera adeguata, il vaccino antinfluenzale andrebbe esteso fino a quattordici anni”.