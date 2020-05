L’AQUILA – Un Piano operativo di sviluppo per L’Aquila per sostenere la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, attraverso la rimodulazione dei fondi comunitari gestiti dalla Regione, circa 300 milioni di euro, e di quelli di cui dispone il Comune, a partire dai fondi Restart per la ripresa socio-culturale post-terremoto.

È la proposta del Partito democratico, che stamattina l’ha presentata a piazza Palazzo con il segretario cittadino Emanuela Di Giovambattista, il capogruppo in Consiglio comunale Stefano Palumbo, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, l’ex vice presidente della Regione con delega allo sviluppo economico Giovanni Lolli, la deputata Stefania Pezzopane e l’ex sindaco Massimo Cialente.

“Il Piano contiene una serie di misure che vanno dal sostegno al credito, per il quale utilizzare i 10 milioni di euro destinati alle imprese del cratere fermi in Regione, passando per incentivi alle sanificazioni e i trasporti fino ad arrivare al sociale e allo sport”, spiega Palumbo.

“Alcune misure non possono che essere di carattere regionale, perché è lì che c’è la gran parte delle risorse, ispirandosi a quanto fatto in altre Regioni – aggiunge – come ad esempio il Piemonte che ha rimodulato 800 milioni di euro di fondi europei”.

Il Piano presentato dal Pd è “frutto di una serie di confronti con categorie e parti sociali in cui abbiamo messo a fuoco le problematiche esistenti”, ha spiegato Palumbo.

“In questi giorni”, ha detto la Di Giovambattista, “vengono messi a disposizione risorse ingenti da parte dell’Europa, da parte del Governo italiano e risorse molto consistenti sono alla portata della stessa Regione. Per utilizzare queste risorse occorrono idee chiare e conoscenza delle procedure. Molte altre Regioni italiane hanno già dato vita a Piani operativi. Purtroppo la Regione Abruzzo, e per la sua parte il Comune dell’Aquila, fino ad ora hanno vissuto alla giornata, senza mettere in campo una programmazione adeguata”.

“Preliminarmente – ha aggiunto – indichiamo dove e con quali procedure accedere alle risorse: ci sono quelle per la Sanità, già disponibili per la Regione Abruzzo, e che verranno ulteriormente integrate, a condizione ovviamente che la Regione approvi un Piano Operativo. Poi arriveranno, sempre sulla sanità, quelle rese disponibili dai nuovi strumenti europei”.

“Ci sono poi le risorse che la Regione può recuperare con la rimodulazione dei fondi europei 2014-2020: per la prima volta esiste una procedura attraverso la quale le somme rimodulate (cioè destinate a nuove finalità) vengono interamente restituite dal Governo con il 100% di copertura europea. Infine, verrà concessa la possibilità di anticipare i fondi della prossima Programmazione europea 2021-2027”.

“Si tratta di una quantità di risorse che la Regione non ha mai visto in passato – ha fatto osservare – per le quali proponiamo un Piano operativo di un anno per almeno 300 milioni di euro. Ovviamente queste risorse devono integrare le misure che nel frattempo lo Stato sta assumendo. Perché siano efficaci, le misure di questo Piano devono essere attuate nei tempi più rapidi possibili: proponiamo quindi che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nelle procedure, siano messi in condizione d’operare con procedure straordinarie e veloci”.

“Occorre, visto che una parte delle misure riguardano il credito, che la Giunta regionale faccia una Convenzione con il sistema delle banche che operano in Abruzzo perché queste assumano un atteggiamento radicalmente diverso da quello avuto in queste settimane. Le garanzie sono assicurate dallo Stato e dunque non possono esserci incertezze, dubbi o ritardi. Occorre che gli uffici regionali preposti alle autorizzazioni e alle erogazioni delle risorse siano fortemente potenziati per l’intera durata del programma con l’assunzione temporanea di personale qualificato. Occorre infine, ovunque la legge lo consenta, adottare il sistema delle Autocertificazioni da parte dei soggetti beneficiari spostando i controlli pubblici a valle della procedura”, ha concluso Di Giovambattista. (m.sig.)

IL PIANO OPERATIVO DEL PD