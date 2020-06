L’AQUILA – “Voglio ringraziare il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti e tutti il gruppo dirigente nazionale per la nomina a responsabile del Dipartimento per le Aree terremotate. Grazie per la fiducia e garantisco fin da ora il massimo impegno a servizio del Partito e del Paese. Con questa nomina cogliamo l’occasione per dare un messaggio importante alle zone colpite dal sisma, perché è davvero importante che il nostro Partito scelga appositamente di creare un Dipartimento ad hoc e di seguire, con una sua responsabile, le fasi di ricostruzione per gli eventi sismici dell’Aquila del 2009, dell’Emilia e del Centro Italia, di Ischia, Catania a cui adesso si aggiunge la fase post coronavirus. Tutto ciò ci costringe positivamente ad un’azione decisa per accelerare il ritorno alla normalità”.

Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera, appena nominata al vertice del Dipartimento nazionale Aree terremotate e ricostruzione.

“In tal senso – sottolinea la deputata dem – l’iter di conversione in legge sia per il Dl rilancio che per il Dl Semplificazione, sarà oggetto, anche in virtù del nuovo ruolo, di una specifica azione parlamentare, di concerto con gli altri colleghi eletti nelle zone colpite dai terremoti, e con tutto il gruppo parlamentare e la maggioranza per introdurre nuove necessarie norme. Il messaggio al governo e all’Italia è chiaro, per il Partito Democratico la ricostruzione è una priorità nazionale”.