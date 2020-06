L’AQUILA – “Le cose all’Aquila stanno andando male perché Biondi ha vinto per caso ed è stato il candidato del centrodestra per caso, perché è stato il più cocciuto. Il centrodestra non aveva alcuna idea anche perché nell’opposizione a me non aveva alcuna proposta”.

Massimo Cialente, sindaco dell’Aquila per dieci anni e prima deputato per un periodo altrettanto lungo, non le manda a dire all’amministrazione di centrodestra e al suo successore, Pierluigi Biondi di Fratelli d’Italia, senza risparmiare una battuta in dialetto: “Ora stiamo girando intorno, come se stessimo a fare una gita, vediamo una chiesa e diciamo ‘volemo calà ecco?'”.

Ma non risparmia critiche neanche al suo Pd e analizzando lo strappo di Pierpaolo Pietrucci, durato il tempo di ventiquattr’ore, riflette che “in Abruzzo è stata particolarmente forte la iattura del renzismo, l’idea della rottamazione che già di per sé è una parola terribile. L’idea di questo sconvolgimento ha creato una lacerazione profonda”.

“Una cosa è laurearsi in medicina, un’altra è saper fare il medico – ragiona Cialente – . La forza di un grande partito della sinistra era il cursus honorum, che oggi non esiste più. Non si capisce quando è il momento che chi ha già dato non stia più sul palcoscenico ma dietro e apporti idee e consigli”.

“Il fatto che non si è fatto più il tesseramento, che non si tesserino le personalità amministrative è un brutto segnale – aggiunge – . Va anche riscoperta la politica come impegno, io credo di averci rimesso molto professionalmente ed economicamente ma lo fai perché ti piace, nessuno te lo prescrive”.

“Credo che ormai si stia riandando verso un bipolarismo, ci vorrà anche un chiarimento su quello che è l’animo del Movimento cinque stelle”, rileva Cialente anche a proposito dell’apertura del segretario regionale del Pd Michele Fina ad alleanze locali coi grillini. “La politica ormai si fa sulla base dei sondaggi ma nessuno guarda gli indecisi e gli astenuti, c’è una parte di cittadini che è ai margini della vita sociale, come i giovani laureati che magari non trovano lavoro e non hanno imparato un mestiere, con cui non parla nessuno se non i populismi”.

“Se i maggiorenti della vecchia guardia hanno già scelto Stefania Pezzopane come candidato sindaco? Ma no!”, risponde secco Cialente, “se decidiamo di andare in vacanza insieme non decidiamo prima chi guida, perché non lo sappiamo, prima dobbiamo decidere dove andiamo!”.

Alla domanda se lo stesso centrosinistra sia diviso, l’ex sindaco risponde usando un aforisma: “Succede perché ‘i signori parlano di cose, la servitù spettegola’. Le divisioni che ci sono – ammette Cialente – mi danno più l’idea che ognuno si fa il suo gruppo convinto di poter essere un faro di riferimento”.

“Nel tempo libero ho sempre fatto politica e ho imparato che da solo non puoi farla, qualcuno dice che sono stato un uomo solo al comando, forse lo dice chi mi mollò a metà strada! Da solo non arrivi!”, chiosa l’ex sindaco.