L’AQUILA – Quarantena a parte, difficile per gli aquilani rinunciare alla caratteristica colazione pasquale, una tradizione che in tempo di Covid19, può cambiare la “forma” ma non la sostanza. Cosi Carolina e Gina, la latteria a chilometri zero di piazza Duomo, consegnerà a domicilio la colazione di Pasqua coinvolgendo quattro salumifici, due forni e un produttore di uova.

Una prova solidale quella dei titolari Michele Morelli e Giammarco Bottino, per sostenere l’economia locale oramai in ginocchio. A parte la coratella, perché sarebbe complicato, nel pacco pasquale, ci saranno la tradizionale pizza di aquilana, due salumi locali, sei uova fresche, un pacco di caffè della torrefazione artigianale del Gran Caffè dell’Aquila, una caciottina morbida e un litro di latte fresco 100% aquilano prodotti dalla latteria.