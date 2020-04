L’AQUILA – Controlli a tappeto nel territorio aquilano nel giorno di Pasqua. Nonostante gli appelli a restare in casa e l’annuncio di un giro di vite nei controlli su strada e in città, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia)hanno registrato un numero di 74 persone sanzionate e 191 attività o esercizi commerciali controllati con un totale di 1.269 controlli personali.

A livello nazionale, nel week-end pasquale, il Viminale comunica che sono aumentati i controlli su tutte le arterie stradali e ferroviarie per evitare gli spostamenti come richiede la fase di distanziamento sociale finalizzata a contenere la diffusione del Covid-19. Ha reso noto che sono state controllate 582.425 persone e 183.696 attività. Solo ieri sono state 213.565 le persone controllate, di queste 13.756 sono state sanzionate per non aver rispettato le misure sugli spostamenti, 100denunciate per false autodichiarazioni, 19 per aver violato la quarantena.