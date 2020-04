LUCOLI – “Sembra assurdo tutto questo, ma i turisti per questa Pasqua, non li vogliamo”. È il grido lanciato dai sindaci dell’entroterra aquilano di Lucoli, Rocca Di Mezzo, Rocca di Cambio e Ovindoli. Finora sono riusciti a salvaguardare i loro “fortini” ma adesso, con le migrazioni pasquali, temono arrivi sconsiderati. Comunità da sempre vocate al turismo che si scoprono, dopo il sisma, ancora in pericolo.

“Sole, scampagnate, ricongiungimenti, grigliate e soprattutto le seconde case”, questi sono timori dei primi cittadini. Il nostro obiettivo dice il sindaco di Lucoli, Valter Chiappini è “limitare il più possibile le occasioni di contagio. I nostri territori saranno controllati a tappeto”.