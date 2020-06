L’AQUILA – “Manca poco alla fine delle lezioni a distanza che non potremo neanche festeggiare col fatidico ultimo giorno e nessuno ridarà indietro ai bambini gli ultimi tre mesi di assenza di rapporti “fisici” – racconta con i lucciconi negli occhi a Laquilablog Francesca Luzi, insegnante di scuola elementare -. Quello che abbiamo fatto non è stata didattica ma gestione di una emergenza. Siamo diventati “piatti” dietro gli schermi, catapultati di colpo insieme ai bambini in un mondo che voleva tenere insieme la realtà ma che ha mostrato tutti i suoi limiti. La scuola, quella vera, è l’esatto contrario”.