L’AQUILA – Ancora direttive poco chiare per la riapertura delle aree gioco nei 38 parchi cittadini. Il Comune dell’Aquila non ha soldi per sanificarli,così come prevede la rigida normativa, un costo troppo oneroso per le tasche dell’ente che sta valutando le modalità, lamentando la poca chiarezza della disposizione governativa.

Allo stesso tempo, soprattutto quello del Parco del Sole, aperto, è tornato ad essere frequentato, nell’area ludica, da bambini e famiglie nonostante non ci sia stata alcuna disposizione ufficiale di riapertura.

“Il Comune si prenda le proprie responsabilità, dice a Laquilablog Valeria Baccante animatrice dell’associazione Mamme per L’Aquila, perché ai bambini vanno restituite le loro abitudini.Per venire incontro al problema, dice, abbiamo proposto una app per prenotare gli accessi ai giochi”.