Sulla pagina di ANSA_Scienza un’iniziativa con Mauro Capocci, ricercatore e docente di Storia della Medicina e Storia della Scienza all’Università di Padova per parlare di storia delle pandemie.

Quella che stiamo vivendo non è la prima pandemia che affligge l’umanità. Svariati sono stati i precedenti, fin dall’epoca antica. E col susseguirsi di questi eventi, sono cambiati i modi con cui l’uomo ha risposto, nel corso della sua storia, nei diversi contesti sociali. Le misure di contenimento e di distanziamento che sono in piedi oggi hanno una storia passata molto complessa. Come siamo arrivati all’oggi? Nel passato, come si sono affrontati fenomeni simili? La comunicazione istituzionale è adeguata a informare la popolazione sulle ragioni e sugli sviluppi di misure così draconiane o si corre il rischio che risultino poco comprensibili e puramente autoritarie? Come in passato ha reagito la società dinanzi a misure simili?