L’AQUILA – “Abbiamo presentato un documento che amplia la possibilità a tutte e quattro le Asl di aumentare il numero di posti di Terapia intensiva e Sub intensiva, distribuiti in maniera equa in base alla densità della popolazione e dei ricoverati per contagio Covid”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì che oggi, prima in V Commissione consiliare e poi in Giunta ha presentato il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera post-coronavirus.

“Abbiamo posti sufficienti se si dovesse ripresentare un’emergenza come quella che abbiamo vissuto – ha spiegato – . Questo significa che la nostra regione ha preso atto e porta avanti progetti concreti e costruttivi che consistono nella possibilità di adeguare le strutture anche con unità di personale ma soprattutto con l’acquisto delle adeguate attrezzature”.

“È anche prevista la ristrutturazione di tutti i pronto soccorso degli ospedali di I livello”, ha concluso la Verì.