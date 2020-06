L’AQUILA – Osiris Rex è il titolo del nuovo mixtape di Kid Kontrasto e Dj Beez, uscito per Jamrock Records il 21 giugno.

Il progetto in sé ha due facciate: da una parte c’è un viaggio concettuale che fa da sfondo a tutta l’atmosfera del tape, dall’altra un carico di barre continuo in puro stile rap. Il tutto poggia su sonorità dai toni futuristici e spesso aggressivi.

L’idea di presentare un mixtape fatto veramente “alla vecchia maniera”, su dei suoni che richiamano così tanto atmosfere fantascientifiche, è nata dalla comune passione che i due artisti aquilani hanno per la drum’n’bass e i generi derivati.

Inoltre, dopo tanto tempo dall’ultima uscita, i due volevano far uscire un progetto che fosse interamente targato Zona Rossa Krew, il loro collettivo di appartenenza. Infatti, oltre alla parte scritta e a quella musicale, al progetto ha collaborato anche Mr Nasty (altro membro fondatore della ZRK) curandone la parte grafica.

Il tutto è stato registrato, mixato e masterizzato negli studi della Jamrock Records a L’Aquila.

Come dice Kid Kontrasto nella barra di chiusura del tape “è solo la punta del Kid Kontraiceberg”, quindi aspettiamoci altre sorprese in arrivo in futuro.

Il mixtape, da ieri è disponibile su tutti i canali Jamrock e in Free. Download su Jamrockrecords.com.