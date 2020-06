L’AQUILA – Con una comunicazione alla Conferenza episcopale italiana, il Ministero dell’Interno ha allentato le rigide restrizioni per le processioni in vista della solennità del Corpus Domini dando di fatto il via libera a eventi organizzati all’esterno delle chiese “adeguandosi alle indicazioni anti-contagio” con mascherine e distanziamento tra i fedeli. Purtroppo le indicazioni ministeriali non permetteranno di organizzare in così poco tempo la processione del Corpus Domini dalla basilica di San Bernardino a Piazza Duomo, ma aprono la possibilità di tante altre piccole o grandi processioni che durante l’estate si celebrano nei vari paesi dell’Arcidiocesi per le feste patronali.

E questo via libera, permetterà finalmente di poter valutare da parte del Comune dell’Aquila, in accordo con l’Arcidiocesi le modalità con le quali, quest’anno si potrà celebrare la Perdonanza Celestiniana, in un tempo di Pandemia, che ha visto tra le altre cose, molte restrizioni anche alla libertà di culto dei cittadini italiani, per la tutela della salute di tutti.

Pur non essendo ancora chiare le modalità che il Comitato Perdonanza e il Comune di L’Aquila adotteranno in accordo con la Prefettura, certamente anche il Corteo della Bolla si potrà fare grazie alle indicazioni date dal Ministero degli Interni.

La Conferenza Episcopale Italiana, con una nota del 5 giugno 2020, aveva richiesto al Ministero degli Interni indicazioni sia per la processione del Corpus Domini, ma anche in ordine alle ‘altre processioni, che potranno aver luogo nelle comunità, allo scopo di uniformare le regole per lo svolgimento delle stesse’. Il Comitato tecnico-scientifico, nella seduta dell’8.06.2020, ha esaminato il quesito della CEI sulla tematica delle processioni religiose, e nel rispetto delle misure poste a salvaguardia della tutela della salute della collettività per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2, ha dato il suo parere favorevole.Ecco in sintesi alcune parti salienti della nota ministeriale, inviata a S. E. mons. Stefano Russo, segretario Generale della CEI ai fini della predisposizione delle necessarie misure di sicurezza cui ottemperare nello svolgimento delle processioni religiose, assicurando la necessaria collaborazione dell’autorità ecclesiastica con i Prefetti e con le autorità sanitarie a livello locale per la corretta e puntuale osservanza delle prescrizioni sopra esposte, nonché di tutte le misure riportate nella proposta del Comitato Tecnico Scientifico, del 5 giugno: