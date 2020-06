L’AQUILA – Finita la buriana, l’amministrazione comunale , attraverso sopralluoghi, ha individuato una serie di luoghi per le manifestazioni della Perdonanza, Cantieri dell’Immaginario, Cinema e Jazz come racconta a Laquilablog il sindaco Pierluigi Biondi.

“A breve, dice Biondi, uscirà un manuale d’uso. Gli eventi si svolgeranno regolarmente e i primi due sotto la direzione artistica di Leonardo De Amicis“.

“Con lui, dice, ci siamo visti e abbiamo lavorato anche in pieno lockdown. Quest’anno il programma vedrà protagonisti anche i Comuni del Cratere. Sicurezza e posti limitati saranno le parole d’ordine, dice ancora il Sindaco. Chi prima arriva si accomoda, a chi non potrà, consentiremo di seguire i concerti in altri modi.