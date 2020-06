Sarà un Consiglio Europeo senza sorprese e senza decisioni la discussione, in videoconferenza, che i capi di Stato e di governo dei ventisette avranno oggi sul pacchetto da 1.850 miliardi di euro che combina il Piano di rilancio post Covid-19, Next Generation EU da 750 miliardi di euro, e il nuovo Quadro di finanziario pluriennale (Qfp), ovvero il bilancio comunitario 2021-2027, da 1.100 miliardi. È solo una tappa, nel cammino verso un difficile accordo all’unanimità, possibilmente entro luglio, ma è una tappa importante: perché per la prima volta, da quando la Commissione ha presentato il suo pacchetto, il 27 maggio, i leader dell’Ue avranno una discussione collettiva, uno scambio politico, in cui ognuno di loro potrà presentare le posizioni del proprio paese, con le richieste, le critiche o il sostegno al Recovery Plan. Il negoziato vero partirà dalla settimana prossima, quando il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel presenterà un box negoziale e degli orientamenti riguardo al processo da seguire e alla tempistica, e in particolare alla data del vertice Ue di luglio, che dovrà svolgersi, questa volta, con la presenza fisica dei leader. Perché l’esperienza ha mostrato che è molto più difficile arrivare a un compromesso, ottenere l’impegno politico dei capi di Stato e di governo, senza una trattativa faccia a faccia. Ed è anche possibile che ci sia bisogno non di uno, ma di due vertici a luglio.

Quello che è sicuro è che c’è una volontà generale di arrivare all’accordo prima dell’estate, non solo per i tempi strettissimi necessari perché il Piano di rilancio sia efficace, ma anche per evitare di complicare ulteriormente le cose a settembre, quando ci sarà un’altra questione prioritaria da risolvere: il negoziato sulle relazioni future fra l’Ue e il Regno Unito dopo la Brexit, che va risolto entro novembre. Molto importante, alla videoconferenza dei leader, sarà l’intervento in cui la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, spiegherà la logica soggiacente al pacchetto, l’analisi dei bisogni economici, del gap di investimenti, dei danni che la pandemia e il lockdown hanno provocato alle diverse economie degli Stati membri; danni che vanno riparati in fretta, nell’interesse di tutti, per evitare che portino a una frammentazione del mercato unico. Questa logica è stata accettata ormai anche dai quattro paesi cosiddetti frugali (Svezia, Danimarca, Austria e Olanda. E questo è un grande passo avanti verso un possibile compromesso.

Gli elementi su cui ci sono ancora divergenze sono invece: l’ammontare dei finanziamenti e la durata dei vari elementi del Piano di rilancio; la chiave di ripartizione dei fondi e in che misura debbano essere divisi fra prestiti e sovvenzioni; le questioni relative alla condizionalità, ovvero alle condizioni che gli Stati membri dovranno rispettare per poter usare i finanziamenti, e alla governance, cioè la gestione e approvazione dei piani di spesa che i paesi beneficiari presenteranno alla Commissione; le dimensioni e il contenuto del Qfp e dei relativi finanziamenti. Per il momento i nodi rimangono, i “Frugal Four” insieme ad altri paesi, come Belgio e Irlanda, criticano la chiave di distribuzione dei fondi Ue del Piano di rilancio, che privilegia in particolare Italia, Spagna e Grecia, perché fra i parametri presi in considerazione c’è l’alto tasso di disoccupazione negli ultimi cinque anni, considerato come un fattore di debolezza strutturale e di bassa resilienza che potrebbe impedire una rapida ripresa dopo la crisi del Covid-19. Gli olandesi, in particolare, considerano che questo contraddice la logica del Recovery Plan, che dovrebbe riparare solo i danni provocati dalla pandemia e non i problemi strutturali preesistenti.