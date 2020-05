L’AQUILA – “La macchina dell’insulto sessista sui social si è rimessa in moto, come purtroppo accade sempre più frequentemente, ed ha partorito l’ennesimo esempio di odio e rancore gratuiti: le offese personali, pesanti e volgari, gli insulti più sguaiati e beceri hanno di nuovo colpito una donna, Emanuela di Giovambattista, segretario del Pd cittadino, alla quale esprimiamo la nostra massima solidarietà e vicinanza”.

“Ancor più grave è che queste deprecabili esternazioni maschiliste, riportate dagli autori a commento proprio di un suo post sui social network, non solo non siano state fermamente condannate da chi riveste un ruolo politico di primo piano in città, com’è quello istituzionale di garanzia rappresentato dal nostro Presidente del Consiglio Comunale, ma addirittura compiacentemente apprezzate dallo stesso, di fatto giustificandole nel contenuto e nei toni”.

“La rabbia e l’intolleranza di queste persone mostra odio e disprezzo che non possono essere legittimate da una differente visione politica: è necessario che ognuno si prenda le proprie responsabilità stigmatizzando sempre, indipendentemente da chi e in che modo vengano formulate, qualsiasi tipo di offesa e discriminazione che manchi di rispetto alla dignità di una donna”.