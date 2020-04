L’AQUILA – Il Covid10 può farci capire quanto sia importante lo stile di vita proprio adesso, quando lo stato emotivo ci fa mangiare di più. In questi giorni di inattività forzata è fondamentale rinforzare il sistema immunitario e ridurre i nutrienti per non aumentare di peso.

“Prendere peso, dice il dott Antonio Pacella, specialista in scienza dell’alimentazione, non significa solo “estetica”, ma peggiorare problematiche già presenti come diabete, ipertensione, disturbi metabolici. Facciamo la spesa in maniera corretta come prima cosa, riduciamo le quantità, mangiamo frutta e verdura. Sembrerà paradossale ma ne possiamo uscirne più sani”. Ascoltiamo l’intervista.