PESCARA – “Tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) sono tenute – per i prossimi 15 giorni – ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali”.

E’ quanto prevede l’ordinanza n. 54 firmata nel pomeriggio dal governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio. Nel provvedimento viene anche stabilito che “tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento: al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al Siesp territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5; al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina e dell’igiene delle mani, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, nonché negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni”.

Le modalità per segnalare la presenza in Abruzzo sono: