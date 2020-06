L’AQUILA – La Penitenzieria Apostolica, per mandato di Papa Francesco, ha risposto favorevolmente alla richiesta del Cardinale Giuseppe Petrocchi del gennaio 2020, per il rinnovo dell’Indulgenza Plenaria per la festa della Salus Populi Aquilani che cade il 20 novembre di ogni anno. L’indulgenza era stata concessa da papa Francesco nel 2013, in seguito alla richiesta del suo predecessore. Il rinnovo ha una durata di altri sette anni.

Il rescritto papale, concesso nel 2013 e scaduto il 31 maggio 2020, prevedeva che a coloro che avessero fatto visita alla sacra immagine della Beata Vergine Maria, nota con il titolo di Salvezza del Popolo Aquilano – che dopo il Sisma del 2009 è stata provvisoriamente trasferita nella Chiesa di S. Maria del Suffragio all’interno della Cappella della Memoria – ed ivi abbiano partecipato devotamente a qualche sacra funzione o almeno si siano fermati, per un congruo spazio di tempo, in preghiera, da concludersi con la recita del Pater Noster, del Credo, e con le invocazioni della Beata Maria Vergine, potessero ottenere l’indulgenza plenaria: a. – il giorno 20 novembre, nel giorno della festa della Titolare, dai primi ai secondi vespri; b. – una volta l’anno, in un giorno che deve essere scelto dai singoli fedeli in Cristo; c. – tutte le volte che avranno partecipato ad un sacro pellegrinaggio, che verrà fatto lì in gruppi numerosi.