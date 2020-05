Provo profonda #tristezza nell’ascoltare le parole che Marco Marsilio ha #rivolto nei miei #confronti. Un #attacco becero e #sessista di cui solo un personaggio come lui poteva rendersi protagonista. Per nulla preoccupato dei numerosi temi politici ed amministrativi che ho sollevato nella mia conferenza stampa, Marsilio ha preferito, con evidente superficialità, liquidare la questione attraverso una #battuta di pessimo gusto. Gli #abruzzesi però si stanno rendendo conto di quanta #poca #attenzione Marsilio #dedica alla nostra meravigliosa #regione. Mi auguro che si renda almeno conto di ciò che ha detto perché con la #frase che ha proferito ha #offeso tutte le donne. In primis la #Bocchino che sedeva e #rideva vicino a lui. Io sono #donna e sono #madre. Portare in grembo i propri figli è il dono più bello che la natura potesse farci e le parole del Presidente Marsilio dimostrano solamente la sua #pochezza.Il dramma che oggi vive il Presidente è che pur sforzandosi di offendere qualcuno, non offende nessuno se non se stesso, la sua persona e la carica che riveste. Si ricorre all'offesa quando non si hanno argomenti perché per aver argomenti c'è bisogno di spessore.

Posted by Marianna Scoccia on Sunday, 24 May 2020