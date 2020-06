L’AQUILA – “Sono stato il primo a ripartire con pranzi e musica di sottofondo,racconta a Laquilablog Niko Gizzi organizzatore di eventi e serate, la gente ha voglia di ballare e divertirsi, un’estate senza il mondo della notte è difficile immaginarsela”.

“Nelle condizioni che ci impongono, dice Gizzi, è impossibile fare serate. Iniziamo a dargli un altro ‘volto’ però, senza fare assembramenti e ballando con le mascherine, l’importante è ripartire. Lo stop ci ha messo in ginocchio, racconta, dietro questo mondo ci sono barman, camerieri, buttafuori, fornitori, c’è gente che ci campa la famiglia. Come si fa a non ricominciare?”