L’AQUILA – Un recital su San Pietro Celestino da Morrone, prodotto dal Teatro stabile d’Abruzzo, sarà messo in scena all’Aquila martedì prossimo, 19 maggio, in occasione della festa compatronale, all’interno della basilica di San Bernardino.

Con la voce narrante di Simone Cristicchi, che insieme a Matteo Pelliti ne è autore, “Ho sognato Celestino” vedrà la partecipazione anche di Alessandro Quarta, che col suo violino accompagnerà lo straordinario artista che del Tsa è direttore artistico.

A presentare l’evento in una conferenza stampa virtuale sono stati il sindaco, Pierluigi Biondi, e il presidente dello stabile, Pietrangelo Buttafuoco.

“Vuole essere un’anteprima nazionale, non una fuga in avanti o una provocazione ma un aprire il sipario, cercando di capire come ricominciare a fare cultura in questa città, sebbene inserita in una celebrazione liturgica, perché il protagonista è San Pietro Celestino”, ha detto Biondi facendo riferimento al fatto che proprio lunedì saranno riaperte al culto le chiese grazie a un protocollo condiviso tra governo e Cei.

“Trattandosi di un inedito stiamo ancora ragionando sulle modalità di fruizione”, ha spiegato il sindaco, “non sarà naturalmente una fruizione intesa nel senso classico, non ci si metterà certo in fila per entrare in basilica”.