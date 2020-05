L’AQUILA – Le prove generali di inizio della seconda fase, con la ripresa graduale delle celebrazioni eucaristiche con il popolo, all’Aquila avranno luogo con la solenne celebrazione della Festa di S. Bernardino da Siena, compatrono della Città e Arcidiocesi, la sera del 19 maggio 2020.

Padre Daniele Di Sipio, Rettore della Basilica di S. Bernardino, dando notizia di questo momento di ripresa, afferma: ‘Con grande gioia abbiamo appreso la notizia della data di lunedì 18 maggio quale decorrenza del ritorno della presenza dei fedeli durante le celebrazioni eucaristiche. Ciò, ringraziando il Signore, consente di poterci ritrovare da subito nella nostra grande Basilica, benché con il rispetto delle misure imposte dall’emergenza Covid-19, cosicché il 19 maggio, giorno della vigilia, e il 20 maggio, giorno della festa del santo compatrono della città, possiamo pregare insieme e insieme onorare san Bernardino da Siena come i fedeli aquilani da secoli amano fare. Il programma è comunque condizionato dalle ristrettezze che stiamo vivendo ed è perciò incentrato in solo due celebrazioni solenni che offrono l’occasione, dopo questa lunga e più che doppia quarantena, di tornare a condividere la mensa dell’Eucaristia per dare nuovo impulso al cammino cristiano anche guardando alla santità di Bernardino degli Albizzeschi’.

La basilica di San Bernardino da Siena, nel rispetto delle disposizioni vigenti, potrà accogliere 150 persone per la celebrazione delle Sante Messe, e in occasione della Festa di S. Bernardino da Siena, l’Associazione dei Cavalieri del Venerdì Santo, si è resa disponibile a supportare i frati minori della comunità di S. Bernardino, nel garantire tutti i servizi necessari all’accoglienza e alla vigilanza dei fedeli

Il 19 maggio alle ore 18:00, in diretta streaming su laquilablog.it e abruzzoweb.it, avrà luogo la S. Messa con partecipazione dei fedeli, presieduta da Padre Fabio Catenacci OFM del Convento di San Bernardino dell’Aquila, a cui seguirà la lettura del testo del Transito di San Bernardino, e la cerimonia nel Mausoleo, del rialzamento della copertura e relativa visione dell’urna con le spoglie del Santo a cui seguirà la distribuzione della tradizionale bambagia benedetta.

La cerimonia di copertura dell’Urna di S. Bernardino da Siena, era stata mandata in diretta streaming da laquilablog e Abruzzoweb, il 3 maggio 2020.

Il 20 maggio alle ore 18, in diretta sulla emittente televisiva Laqtv Abruzzo, il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, presiederà la Santa Messa solenne in onore di San Bernardino da Siena, durante la quale ci sarà la tradizionale offerta dell’olio, per il mantenimento della perenne fiamma che illumina il mausoleo, che quest’anno sarà offerto dal Sindaco dell’Aquila. Al termine della celebrazione eucaristica, il Sindaco Pierluigi Biondi leggerà il testo dell’affidamento della città dell’Aquila al Santo compatrono e protettore delle malattie polmonari e il cardinale Arcivescovo, dal sagrato esterno della Basilica benedirà con la reliquia del Santo, la città dell’Aquila ed i suoi abitanti.