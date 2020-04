NAVELLI. Rilanciare il turismo partendo dai piccoli comuni soprattutto di quelli del circuito dei Borghi Più Belli d’Italia. Questa l’iniziativa che coinvolgerà anche il comune di Navelli (L’Aquila) per il turismo post Covid.

L’evento che si concretizzerà nella “fase 2” della gestione della pandemia nasce dalla consapevolezza che gli italiani non potranno, proprio a causa del virus, recarsi in altre nazioni e quindi invitarli alla ricoperta del fascino dei “I borghi più belli d’Italia”.

In particolare, l’associazione che ha una pagina sul noto social-network Instagram seguita da oltre 400mila persone, ha deciso di lanciare il contest #CONSIGLIOUNBORGO al quale ha aderito anche il comune di Navelli.

“L’uso dei mezzi di comunicazione legati alle nuove tecnologie informatiche”, dice in una nota il sindaco di Navelli e commissario della Comunità Montana Montagna di L’Aquila, Paolo Federico, “sono una risorsa per il nostro territorio che da sempre necessita di essere conosciuto al pubblico più vasto. Per questo abbiamo aderito al contest che partirà da oggi e andrà avanti fino al 10 giugno”.

“Credo”, conclude, “di fare cosa gradita invitando tutti gli appassionati di Instagram ad aderite all’iniziativa e scegliere Navelli per le loro foto che diventeranno un racconto collettivo dell’Italia dei Borghi più Belli e dei loro gioielli tutti da valorizzare”.

Un appello destinato ad essere raccolto data la presenza di molti angoli e zone del centro montano che non mancano di affascinare turisti e visitatori. In particolare, per partecipare al contest che tra l’antro prevede anche un concorso, basta fotografare e inserire le foto con l’hashtag #CONSIGLIOUNBORGO che verranno ri-condivise sul profilo dell’Associazione (www.instagram.com/borghitalia, circa 400K follower). Al termine del contest, le 100 immagini selezionate saranno giudicate in base alla popolarità acquisita e a criteri di qualità. In palio, per i primi tre autori classificati, un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia (con un pernottamento + attività esperienziale, valido per due persone).

A commento della fotografia postata sul proprio profilo Instagram dovrà essere descritta la motivazione per la quale si raccomanda di visitare Navelli, con la frase “Consiglio Navelli perché…”.

I canali digitali e social dei Borghi più belli d’Italia sono molto frequentati e apprezzati da un pubblico sempre più numeroso di appassionati di Borghi e di Slow Tourism, che sono ben disposti a condividere l’universo di storia, tradizioni, arte, qualità di vita ed esperienze che animano questi luoghi.

Ed è grazie alla passione di migliaia di amanti dei borghi che il profilo Instagram dell’Associazione si classifica tra i primi del settore “Travel” in Italia per interazioni e numero di follower.

Il contest #CONSIGLIOUNBORGO è solo il primo passo che l’Associazione vuole compiere per la promozione del grandissimo patrimonio storico-artistico e culturale dei Borghi più belli d’Italia per cercare di riemergere dalla crisi in atto; all’interno di una strategia più ampia, altre azioni ed iniziative sono attualmente allo studio e saranno via via attivate in concomitanza con le varie fasi di allentamento delle misure restrittive.