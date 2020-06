SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Il 1° giugno si è costituita l’associazione “Vestini – i ragazzi di San Demetrio“.

“L’esigenza di costituire una associazione – si legge in una nota – è nata dal fatto che a San Demetrio ci sono molti giovani che si vogliono impegnare, ma che non vi è nessuna associazione che li riunisca, che questo periodo emergenziale ha dato un ulteriore e definitiva spinta per la formazione di questa associazione e che non accettano più di vivere passivamente il proprio paese. Proprio per questi motivi un gruppo di amici ha iniziato a coinvolgere altri ragazzi di San Demetrio raggiungendo in breve tempo il numero di 60 partecipanti, risultato davvero strabiliante”.

“Gli scopi per i quali si è dato vita a questa associazione sono prettamente sociali: aiutare gli anziani, fare iniziative per i bambini, sostenere le fasce più deboli e programmare attività a carattere ambientale per San Demetrio”.

“Tutte iniziative ambiziose che vedono coinvolti molti giovani con l’obiettivo di aggregarne un numero sempre maggiore per imparare e trasmettere valori positivi come empatia, lealtà, amicizia”, conclude la nota.