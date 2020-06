L’AQUILA – Nasce il Tavolo di confronto “L’Aquila, collegamenti ferroviari veloci”: il primo incontro, e la sottoscrizione dell’”atto di nascita”, si terrà venerdì 12 giugno alle ore 17 nell’anfiteatro di Beverly Pepper al Parco del Sole, all’aperto, con distanziamento interpersonale, mascherine e con qualsiasi condizione atmosferica.

Sono invitati all’appuntamento per partecipare al Tavolo tutti i cittadini interessati, associazioni culturali e di promozione sociale, associazioni di categoria, sindacati, amministratori comunali, provinciali, regionali e i parlamentari eletti dal nostro territorio.

L’istituzione del Tavolo di confronto sarà l’occasione per chiamare a raccolta le tante energie del comprensorio aquilano allo scopo di chiedere fermamente e sostenere l’inserimento dei collegamenti del capoluogo abruzzese nel ragionamento complessivo del collegamento passeggeri/merci nel corridoio Pescara–Roma/Ortona– Civitavecchia.

La necessità di una chiamata corale, che viene avanzata da un gruppo di cittadini – si legge in una nota – nasce dalla constatazione del fatto che L’Aquila non è inserita in alcun modo nella discussione attuale sulle nuove infrastrutture, non sono all’ordine del giorno studi di fattibilità per la velocizzazione dei collegamenti su rotaia della nostra città con Roma e con Pescara, non esiste un percorso condiviso da tutte le voci politiche per dotare L’Aquila ricostruita delle necessarie infrastrutture, sostenibili ed ecosostenibili, che la pongano al centro dei percorsi di trasporto sia delle persone sia delle merci, rendendola appetibile per nuovi insediamenti.

La sfida è importante e non rimandabile, il “Decreto Rilancio” dovrà prevedere cospicui investimenti, necessari per ottenere credito dall’Unione Europea, e la via di L’Aquila può rappresentare un vantaggio per l’intera regione Abruzzo.