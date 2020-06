L’AQUILA – “Ricreare uno spirito collettivo di confronto e di azione, che lasci da parte gli individualismi autoreferenziali ed egocentrici ampiamente diffusi nello scenario politico cittadino” per dare “un’alternativa al malgoverno di questa città” che in tre anni è stata “focalizzata esclusivamente sulle carriere individuali”.

È quello che auspicano Alessandro Calzolaio, Tommaso Cotellessa, Matteo Ferrante, William Giordano, Roberto Moretti, Lorenzo Ricci, Lorenzo Rotellini, Mariasole Ciccone, Stefano Lucantonio, Giorgio Bruno, Andrea Spacca, Gianmarco Festa, Ernesto Desideri, Francesca Centofanti, Alessia De Carolis, Nicolò Ianni, Camilla Spezza, Alessandro Trasatti e Eleonora Passacantando.

“Il dibattito e gli accadimenti di questi ultimi giorni non ci hanno lasciato indifferenti e abbiamo avvertito l’esigenza di dar vita, anche noi del Movimento Giovanile della Sinistra, ad una nostra riflessione”, affermano in una nota, che arriva al termine di una settimana in cui il dibattito nel centrosinistra è tornato a vivacizzarsi con lo strappo, durato il tempo di una notte, tra il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e il Pd e le conseguenti considerazioni di Americo Di Benedetto, e le chat interne ai dem svelate proprio da L’Aquila Blog.

“Il nostro vuole essere un appello a ripartire dalla vivacità di queste ore e, soprattutto, da un obiettivo primario: quello di battere la destra che governa la nostra città e il nostro territorio”.

“Lasciamoci alle spalle quello che è stato e gli errori del 2017: siamo tutti responsabili di quella sconfitta e non costruiremo nulla sulle macerie e sui rancori – rilevano i giovani di sinistra – . Dalle prossime elezioni comunali ci separano meno di due anni di lavoro e di costruzione di un’alternativa al malgoverno di questa città. Un’opposizione compatta, seria e minuziosamente attenta ai problemi veri della città, e non solamente ai destini personali, non avrebbe difficoltà a lavorare in questo senso”.

“Abbiamo vissuto tre anni di amministrazione della città focalizzata esclusivamente sulle carriere individuali, finalizzata al rafforzamento personale e basata sulle mire ambiziose di alcuni e su un nepotismo perpetrato senza alcuna vergogna, affiancati da un’incompetenza amministrativa e dalla mancanza di una minima programmazione e di un’idea di città”.

“Come pensiamo di sconfiggere il sistema di strapotere che la destra ha costruito in questi anni? Crediamo che la strategia non possa essere quella di costruire spazi fuori dal perimetro del centrosinistra, ma non può essere neanche quella di fare fughe in avanti nell’ottica di operazioni cui è difficile dare un senso”.

I”n queste settimane di piena emergenza – aggiungono – siamo stati in prima linea nel contrasto alle difficoltà economiche crescenti di molte famiglie e ci siamo resi conto di quanto siano diffuse in questa città situazioni di disagio e di emarginazione e di quanto sia necessario tornare a una politica di sinistra, impegnata nel sostegno e nell’emancipazione di chi rimane più indietro”.

“Con molta facilità, da parte di tutti e molto di frequente, si tirano in ballo i giovani di questa città e il loro impegno. È vero, fanno difficoltà ad entrare nei partiti e anche nei movimenti giovanili. Ma il problema”, fanno osservare i giovani – non è l’attrattività dei contenitori, il problema è il disinteresse totale che la politica ha dei loro problemi e le loro difficoltà, il che comporta un’assenza di risposte su tutti i fronti: il diritto allo studio inteso in senso lato, dalla scuola all’università; un mercato del lavoro che non dà prospettive di vita, fatto di precarietà, vessazioni e irregolarità”.

“Su questo tema ci sia consentito dire anche un’altra cosa: è necessario un ricambio generazionale, che non vuol dire rottamazione, ma vuol dire ampliare lo sguardo ad una visione che provi ad essere più vicina ai problemi reali di chi vorrebbe avere la possibilità di vivere la città e costruire qui il proprio futuro”.

“Il senso del nostro appello è quello di ricreare uno spirito collettivo di confronto e di azione, che lasci da parte gli individualismi autoreferenziali ed egocentrici ampiamente diffusi nello scenario politico cittadino. Crediamo che un campo democratico e progressista, per essere tale e per essere ogni giorno più dinamico, non possa fare a meno di un costante ma leale dibattito, fatto anche di critiche. Siamo ancora in tempo, facciamoci tutte e tutti un bagno di umiltà e iniziamo a lavorare”, concludono.