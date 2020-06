E’ morto Carlo Ubbiali, senza alcun dubbio una delle leggende del motociclismo italiano insieme a Giacomo Agostini e Valentino Rossi.

Il pilota bergamasco era ricoverato dai primi di maggio all’ ospedale di Bergamo per problemi respiratori. Aveva 90 anni. Nella sua carriera ha vinto nove titoli mondiali (sei nella classe 125e tre nella 250) e otto titoli italiani.Inoltre si è aggiudicato 39 gare iridate sulle 74 corse disputate e per 34 volte ha centrato la pole, sempre in sella alla Mv Augusta.